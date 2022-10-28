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Байден ответил на слова Путина о ядерном оружии
Ранее Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине.

Президент США Джо Байден заявил, что упоминания ядерного оружия Владимиром Путиным опасны. Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsnation, сообщил Reuters.

Ранее Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине.

«Если у него нет намерений, то почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о применении тактического ядерного оружия? Его подход к ситуации опасен. Он может покончить со всем этим, уйти из Украины», — прокомментировал слова российского лидера Байден.