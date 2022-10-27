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Жители села Тюшево пожаловались, что им перекрыли дорогу к домам
Жители нескольких улиц в Тюшево не могут подъехать к домам второй день из-за высыпанных куч асфальтовой крошки на дороге. Об этом РЗН. Инфо сообщил местный житель Павел Назарцев.

Жители нескольких улиц в Тюшево не могут подъехать к домам второй день из-за высыпанных куч асфальтовой крошки на дороге. Об этом РЗН. Инфо сообщил местный житель Павел Назарцев.

Как рассказал мужчина, 26 октября приехала машина и высыпала кучи асфальтовой крошки на улицах Березовой, Молодежной и Солнечной.

«У каждого дома насыпали „асфальтовую крошку“ для дорог. Только состав ее — строительный мусор с грунтом, всякие доски, обломки кирпичей, детали от тракторов. Засыпали так несколько улиц, где-то уже успели „разровнять“ и в кашу превратить, где-то так и остались кучи, мешающие проезду. Те, кто были дома, не могут выехать теперь, а тем, кто работал, приходится оставлять машины за полкилометра от дома», — подчеркнул Павел.

Кроме того, мужчина рассказал, что разговаривал с главой администрации Тюшевского сельского поселения Тамарой Яниной.

«Глава администрации нашего поселения сказала мне, что вчера, 26 октября, трактор приехать не смог, но сегодня будет точно и все разровняет. Разговор наш состоялся в девять-десять утра, тем временем до сих пор никакого трактора, бульдозера и всего обещанного нет», — посетовал Павел Назарцев.

Журналист РЗН. Инфо попытался связаться с Тамарой Яниной, но в администрации Тюшевского сельского поселения отметили, что до пятницы ее не будет.