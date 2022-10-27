Зампред облдумы Николай Макариков поздравил педиатров РязГМУ

Зампред облдумы Николай Макариков поздравил педиатров РязГМУ с десятилетием их факультета.

В Рязанском медицинском университете имени академика Павлова в четверг, 27 октября, отметили десятилетие педиатрического факультета. Поздравления детские врачи принимали на всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы педиатрии».

От Рязанской облдумы медиков поздравил заместитель председателя регионального парламента Николай Макариков. Он отметил, что труд педиатров очень важен — они несут здоровье нашему будущему, детям. Макариков вручил факультету и вузу почетную грамоту и благодарность.

Ректор РязГМУ Роман Калинин напомнил о важности подготовки педиатров. Факультет основали в первый год его руководства университетом. Тогда даже в областном центре в детских поликлиниках остро не хватало врачей.

Николай Макариков пообщался с участниками конференции и студентами.

«Врачи должны быть активными гражданами страны, выносить на обсуждение вопросы медицины, касающиеся всего общества. Государственная же власть должна это учитывать при субсидировании программ, создавать врачам лучшие условия для работы», — сказал зампред.