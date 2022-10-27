Замминистра обороны опроверг информацию о разговоре с депутатом Останиной об отсрочке для отцов

Ранее Нина Останина в своем Telegram-канале сообщила, что отцам детей-инвалидов, а также имеющим двоих детей и беременную жену, если срок составляет более 22 недель, освобождены от призыва в рамках частичной мобилизации.

Заместитель министра обороны Николай Панков опроверг информацию о разговоре с депутатом Госдумы от КПРФ Ниной Останиной. Его слова привели РИА Новости.

Ранее Нина Останина в своем Telegram-канале сообщила, что отцам детей-инвалидов, а также имеющим двоих детей и беременную жену, если срок составляет более 22 недель, освобождены от призыва в рамках частичной мобилизации. Она заявила, что созванивалась по этому поводу с Николаем Панковым.

В свою очередь Панков опроверг эту информацию. Он заявил, что никакого разговора с Останиной не было.

«Никакого разговора с депутатом Государственной думы от фракции КПРФ Ниной Останиной ни сегодня, ни вчера не было», — сообщил Николай Панков.