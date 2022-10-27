Полицейские предупредили рязанцев о телефонных мошенниках

Телефонные мошенники не прекращают атаки на личные сбережения граждан.

За прошедшие сутки телефонные мошенники украли у рязанцев полмиллиона рублей, пишет сайт областного МВД.

Временно исполняющий обязанности начальника отдела МВД России по Октябрьскому району Алексей Киселев обратился к рязанцам с просьбой сохранять бдительность. По его словам, телефонные мошенники не прекращают атаки на личные сбережения граждан.

«Всегда помните: сотрудники банков и правоохранительных органов никогда по телефону не предлагают совершать какие-либо финансовые операции, не пытаются выяснить персональные данные граждан и реквизиты банковских карт. Со стороны злоумышленников чаще всего звучат предложения оформить онлайн кредит и перечислить деньги на якобы „безопасный“ или „резервный“ счет. Будьте уверены: так действуют мошенники, незамедлительно прервите разговор», — предупредил Киселев.