Полицейские предупредили рязанцев о телефонных мошенниках

За прошедшие сутки телефонные мошенники украли у рязанцев полмиллиона рублей,
Временно исполняющий обязанности начальника отдела МВД России по Октябрьскому району Алексей Киселев обратился к рязанцам с просьбой сохранять бдительность. По его словам, телефонные мошенники не прекращают атаки на личные сбережения граждан.
«Всегда помните: сотрудники банков и правоохранительных органов никогда по телефону не предлагают совершать какие-либо финансовые операции, не пытаются выяснить персональные данные граждан и реквизиты банковских карт. Со стороны злоумышленников чаще всего звучат предложения оформить онлайн кредит и перечислить деньги на якобы „безопасный“ или „резервный“ счет. Будьте уверены: так действуют мошенники, незамедлительно прервите разговор», — предупредил Киселев.