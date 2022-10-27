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Владимир Путин высказался о переносе столицы в центр России
Об этом президент сказал во время своего выступления на «Валдайском форуме» в четверг, 27 октября.

Владимир Путин высказался о переносе столицы в центр России. Об этом президент сказал во время своего выступления на «Валдайском форуме» в четверг, 27 октября.

Он отметил, что в настоящее время существуют дискуссии на тему переноса столицы. Но в самом переносе необходимости нет.

Путин подчеркнул, что центр России ассоциируется с Москвой, а мэр Собянин сделал многое, чтобы жители и гости города чувствовали себя комфортно.

Ранее, во время своего выступления Путин пояснил, почему принял решение о начале СВО и высказался по поводу применения ядерного оружия на Украине.