В Запорожье запретили продавать алкоголь военнослужащим

Как заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, ограничения связаны с введением военного положения.

В Запорожье запретили продавать алкоголь военнослужащим. Об этом в четверг, 27 октября, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в настоящее время в регионе введено военное положение. В связи с этим продажа спиртных напитков ограничена, а военнослужащим — категорически запрещена.

В случае нарушения предпринимателей оштрафуют на 10 тысяч рублей за первое нарушение, на 30 тысяч — за повторное.