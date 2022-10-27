В Запорожье запретили продавать алкоголь военнослужащим
Как заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, ограничения связаны с введением военного положения.
В Запорожье запретили продавать алкоголь военнослужащим. Об этом в четверг, 27 октября,
Он напомнил, что в настоящее время в регионе введено военное положение. В связи с этим продажа спиртных напитков ограничена, а военнослужащим — категорически запрещена.
В случае нарушения предпринимателей оштрафуют на 10 тысяч рублей за первое нарушение, на 30 тысяч — за повторное.
«Данное ограничение реализуется в соответствии с решением ВГА и военной комендатуры, на основании п.п. 13, п. 2 ст. 7 Федерального конституционного закона