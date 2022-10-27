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В Запорожье запретили продавать алкоголь военнослужащим
Как заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, ограничения связаны с введением военного положения.

В Запорожье запретили продавать алкоголь военнослужащим. Об этом в четверг, 27 октября, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в настоящее время в регионе введено военное положение. В связи с этим продажа спиртных напитков ограничена, а военнослужащим — категорически запрещена.

В случае нарушения предпринимателей оштрафуют на 10 тысяч рублей за первое нарушение, на 30 тысяч — за повторное.

«Данное ограничение реализуется в соответствии с решением ВГА и военной комендатуры, на основании п.п. 13, п. 2 ст. 7 Федерального конституционного закона от 30.01.2002 N 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) „О военном положении“», — написал Рогов.