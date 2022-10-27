В Волгограде мужчину на заводе насмерть придавило стрелой манипулятора
Инцидент произошел в среду, 26 октября, на территории металлургического предприятия «Красный Октябрь».
В Волгограде мужчину на заводе насмерть придавило стрелой манипулятора. Об этом пишет портал «
Инцидент произошел в среду, 26 октября, на территории металлургического предприятия «Красный Октябрь». 49-летний водитель грузовика привез металл на «КамАЗе» с манипулятором.
Мужчина не дождался рабочих и решил сам разгрузить машину. Он стал поднимать стрелу манипулятора без груза, которая надломилась и упала на мужчину.
В пресс-службе завода изданию сообщили, что погибший не имеет отношения к предприятию. Отмечается, что трагедия произошла на территории ломозаготовительной организации — арендатора площадей на промплощадке.
Следователи проводят проверку.