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В Рязанской области мобилизовали мужчину, ухаживавшего за больной бабушкой
Рязанец рассказал, что других родственников у него нет.

В Рязанской области мобилизовали мужчину, ухаживавшего за больной бабушкой. Об этом стало известно «Новой газете».

Известно, что мужчину призвали еще 23 сентября. В военкомате он пытался объяснить, что его родственница в случае его мобилизации останется одна. Других родственников нет — мать умерла два года назад. Однако там смотреть на семейное положение и здоровье родных никто не стал. Мужчине дали на сборы один час, после чего отправили в учебный центр в Сельцы.

Оттуда рязанец занялся оформлением документов. Он попросил, чтобы медики обследовали бабушку и вынесли свое заключение: нужен ей постоянный уход или нет. Врачи пообещали навестить женщину 31 октября, еще десять дней уйдет на оформление бумаг.

На весь этот срок рязанцу должны были предоставить отсрочку. Однако 27 октября ему сообщили, что на следующий день его отправят в зону СВО.

«Куда точно не сообщают. То ли в Белгород, то ли в Херсон — никто не знает. Велели собирать вещи и, если не пойду добровольно, пообещали просто затолкать меня в вагон с помощью военной полиции», — рассказал молодой человек.

Мужчина также рассказал, что для его отсрочки нужен отзыв от военкомата — временный или постоянный. Но военкомат бумагу давать не хочет. А прокуратура на обращение не реагирует.

«Мне четко дали понять — когда уеду, назад пути не будет. Все документы по бабушке заморозятся», — рассказал рязанец.