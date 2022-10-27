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В Рязани оформили землю под строительство приюта для безнадзорных животных
Отмечается, что земля уже переоформлена и готова к строительству.

В Рязани выбран земельный участок под строительство приюта для бездомных животных. Об этом написали в группе «Службы по контролю за безнадзорными животными» во «ВКонтакте».

Отмечается, что земля уже переоформлена, размежевана по всем нормам и переведена в соответствующий вид пользования.

«На этой неделе состоялась встреча в управлении ветеринарии и вновь были подняты все вопросы, касающиеся отлова, содержания и выпуска бездомных животных. Вчера состоялся выезд на готовящуюся территорию, ещё раз все было осмотрено, обговорено. Это только самое начало, огромной работы, которая должна быть проделана на пути к желаемым результатам», — говорится в тексте сообщения.