В Рязани на центральном рынке продавали поддельные кроссовки
а индивидуального предпринимателя возбудили административное дело по части 2 статьи 14.10 КоаП РФ («Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака»). Ему грозит крупный штраф с конфискацией товара.
В Рязани на центральном рынке продавали поддельные кроссовки. Об этом
В полицию поступило сообщение, что в палатке на центральном рынке продают спортивную обувь известных брендов сомнительного качества и по низкой цене.
У продавца изъяли 270 кроссовок, их отправили на экспертизу.
На индивидуального предпринимателя возбудили административное дело по части 2 статьи 14.10 КоаП РФ («Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака»). Ему грозит крупный штраф с конфискацией товара.