В Рязани на центральном рынке продавали поддельные кроссовки

а индивидуального предпринимателя возбудили административное дело по части 2 статьи 14.10 КоаП РФ («Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака»). Ему грозит крупный штраф с конфискацией товара.

В Рязани на центральном рынке продавали поддельные кроссовки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию поступило сообщение, что в палатке на центральном рынке продают спортивную обувь известных брендов сомнительного качества и по низкой цене.

У продавца изъяли 270 кроссовок, их отправили на экспертизу.

На индивидуального предпринимателя возбудили административное дело по части 2 статьи 14.10 КоаП РФ («Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака»). Ему грозит крупный штраф с конфискацией товара.