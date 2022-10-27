В Рязани депутаты утвердили повышение зарплат муниципальным служащим

За решение поднять зарплаты муниципальным служащим проголосовало большинство депутатов. Против выступил депутат Алексей Захаров.

На заседании рязанской гордумы депутаты утвердили повышение зарплаты муниципальным служащим. Об этом стало известно в четверг, 27 октября.

С 1 октября 2022 года рязанским муниципальным служащим проиндексировали должностные оклады на 4%.

Депутат Алексей Захаров выступил против повышения зарплат руководству города. По его словам, если рядовой клерк получит прибавку в несколько тысяч рублей в месяц, то руководители города больше — около десяти тысяч рублей.

И.о. замглавы администрации Олег Федин отметил, что частично поднять зарплаты сотрудникам невозможно ввиду действующих законов.

«Частичная индексация заработной платы сотрудникам и индексация на разные коэффициенты — является нарушением действующего законодательства», — подчеркнул он.

За решение поднять зарплаты муниципальным служащим проголосовало большинство депутатов.