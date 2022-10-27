В Рязани депутаты утвердили повышение зарплат муниципальным служащим

На заседании рязанской гордумы депутаты утвердили повышение зарплаты муниципальным служащим. Об этом стало известно в четверг, 27 октября.
С 1 октября 2022 года рязанским муниципальным служащим проиндексировали должностные оклады на 4%.
Депутат Алексей Захаров выступил против повышения зарплат руководству города. По его словам, если рядовой клерк получит прибавку в несколько тысяч рублей в месяц, то руководители города больше — около десяти тысяч рублей.
И.о. замглавы администрации Олег Федин отметил, что частично поднять зарплаты сотрудникам невозможно ввиду действующих законов.
«Частичная индексация заработной платы сотрудникам и индексация на разные коэффициенты — является нарушением действующего законодательства», — подчеркнул он.
За решение поднять зарплаты муниципальным служащим проголосовало большинство депутатов.