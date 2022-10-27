В России предложили ввести «трудовую мобилизацию» студентов

Студентов старших курсов техучилищ будут отправлять на места тех работников, которых призвали по частичной мобилизации.

В России предложили ввести «трудовую мобилизацию» студентов. Об этом в интервью радиостанции « Говорит Москва » сообщил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его мнению, это позволит решить вопрос с дефицитом кадров, а студентам — получить необходимый опыт.

Власти шести регионов уже заявили, что рассматривают введение такой практики. В Калужской, Курганской, Курской, Ленинградской, Челябинской областях и Чукотском автономном округе согласны привлекать студентов старших курсов техучилищ на месте тех работников, которых призвали по частичной мобилизации. В Кемеровской области студенты уже вышли на производства вместо мобилизованных.

Уточняется, что студенты временно займут места мобилизованных.

Депутат Нилов отметил, что такую практику надо осуществлять постоянно.