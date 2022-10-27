В ресторанах Burger King начнут продавать вино

Первые точки появятся в начале 2023 года.

В ресторанах Burger King начнут продавать вино. Об этом сообщило РБК со ссылкой на представителей компании.

Сеть ресторанов уже получила лицензию на продажу алкоголя. Первые точки, где будут продавать вино, откроют в начале 2023 года во Внуково. Посетителям будут предлагать «шампанское или вино». Точные марки алкогольных напитков в компании не уточняют.

Эксперты считают, что такой шаг позволит повысить средний чек в ресторанах фастфуда в 2-3 раза.