В Омской области мужчина развращал трех своих детей

Установлено, что развратные действия в отношении дочери и двоих сыновей 34-летний мужчина совершал в 2019 году. Домогательства происходили неоднократно, но дети не осознавали, что действия отца противозаконны.

В Омской области мужчина развращал трех своих детей. О преступлении в четверг, 27 октября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что развратные действия в отношении дочери и двоих сыновей 34-летний мужчина совершал в 2019 году. Домогательства происходили неоднократно, но дети не осознавали, что действия отца противозаконны.

О произошедшем стало известно в октябре 2022 года. Тогда в полицию обратилась 19-летняя сестра потерпевших. Также известно, что в июле текущего года детей изъяли из семьи из-за алкоголизма родителей.

Мужчину задержали. Решается вопрос о его аресте.