В Москве обнаружили трупы двоих рязанцев

На северо-западе Москвы в одной из квартир обнаружили трупы двоих рязанцев. Об этом в четверг, 27 октября, сообщил «МК»

Как стало известно изданию, тела обнаружили накануне в среду в 10.40. Известно, что оба погибших — 31-летние жители Рязанской области. Один из них ранее был судим.

Также известно, что из этой же квартиры госпитализировали 45-летнего жителя Нижегородской области.

Все трое мужчин жили в квартире с устного разрешения хозяина.

Причину смерти устанавливают следователи.