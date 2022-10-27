В Москве обнаружили трупы двоих рязанцев
На северо-западе Москвы в одной из квартир обнаружили трупы двоих рязанцев. Об этом в четверг, 27 октября, сообщил «МК»
Как стало известно изданию, тела обнаружили накануне в среду в 10.40. Известно, что оба погибших — 31-летние жители Рязанской области. Один из них ранее был судим.
Также известно, что из этой же квартиры госпитализировали 45-летнего жителя Нижегородской области.
Все трое мужчин жили в квартире с устного разрешения хозяина.
Причину смерти устанавливают следователи.