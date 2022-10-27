В Москве начали прививать от COVID-19 назальной вакциной

Препарат уже поступил в городские поликлиники, в Троицкую городскую больницу и ГУМ.

В Москве начали прививать от COVID-19 назальной вакциной. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщило агентство ТАСС

Речь идет о назальной вакцине «Спутник». По словам Раковой, препарат уже поступил в городские поликлиники, в Троицкую городскую больницу и ГУМ.

Она уточнила, что назальная вакцина «Спутник» — это двухкомпонентный «Спутник V» в той же дозировке.