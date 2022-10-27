В Красноярском крае мать утопила в ванной полуторагодовалую дочь

В Красноярском крае мать утопила в ванной полуторагодовалую дочь. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Трагедия случилась в Курагинском районе. Известно, что у семьи было трое детей — 14-летний мальчик и 10-летняя девочка от первого брака женщины и полуторагодовалая дочь от сожителя.

Отец девочки в день трагедии уехал на рыбалку. Дети остались с матерью. Женщина набрала ванну и утопила младшую дочь из-за обиды на сожителя. Она заявила «раз ребенок отцу не нужен, мне тогда тоже».

После случившегося она позвонила в полицию и призналась в убийстве.

Женщину задержали. Детей изъяли из семьи.