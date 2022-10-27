В Краснодарском крае легковушка въехала в дерево, погибла женщина
ДТП произошло в среду, 26 октября, в Кавказском районе.
В Краснодарском крае легковушка въехала в дерево, погибла женщина. Об этом пишет издание «
ДТП произошло в среду, 26 октября, в Кавказском районе. 40-летний водитель на Lada Granta при обгоне не справился с управлением, после чего съехал с дороги и столкнулся с деревом.
В аварии пострадали водитель легковушки и пассажиры: 36-летняя женщина и двухлетний ребенок. Впоследствии женщина умерла в реанимации.
Ранее в Ленинградской области 18-летний водитель без «прав» наехал на дерево, погибла его 14-летняя пассажирка.