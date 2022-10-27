В Калининградской области водитель мусоровоза насмерть задавил коллегу
Авария произошла в среду, 26 октября, в поселке Невское Гурьевского района.
В Калининградской области водитель мусоровоза насмерть задавил коллегу. Об этом пишет издание «
Авария произошла в среду, 26 октября, в поселке Невское Гурьевского района. 45-летний водитель мусоровоза Mercedes двигался задним ходом, не убедился в безопасности маневра и наехал на своего коллегу, который в этот момент спрыгнул с задней платформы машины.
От полученных травм пострадавший умер до приезда врачей.
Очевидцы ДТП