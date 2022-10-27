В Калининградской области водитель мусоровоза насмерть задавил коллегу

Авария произошла в среду, 26 октября, в поселке Невское Гурьевского района.

В Калининградской области водитель мусоровоза насмерть задавил коллегу. Об этом пишет издание « Клопс » со ссылкой на на региональное УМВД.

Авария произошла в среду, 26 октября, в поселке Невское Гурьевского района. 45-летний водитель мусоровоза Mercedes двигался задним ходом, не убедился в безопасности маневра и наехал на своего коллегу, который в этот момент спрыгнул с задней платформы машины.

От полученных травм пострадавший умер до приезда врачей.