Сенатор Климов: уехавшие из России после начала СВО могут попасть в список иноагентов

По его словам, это следует из закона о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием.

Граждан, уехавших из России после начала военной спецоперации, могут внести в список иноагентов. Об этом в четверг, 27 октября, заявил сенатор Андрей Климов.

По его словам, это следует из закона о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием.

«Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит он совершил политический акт. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто», — заявил Климов.