Рязанским автомобилистам напомнят о соблюдении ПДД на железнодорожных переездах

Профилактическая работа будет проходить в рамках акции «Внимание, переезд!» с 21 октября по 21 ноября.

Рязанские железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Профилактическая работа будет проходить в рамках акции «Внимание, переезд!» с 21 октября по 21 ноября. Рязанским автомобилистам напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

В пресс-службе напомнили, что на переездах в Рязанской области с начала 2022 года произошло одно ДТП. За 2021 год таких происшествий было четыре.