Рязанцев призвали проголосовать за инициативу присвоения областному центру звания «Город трудовой доблести»

В Рязани прошел патриотический вечер «Встали люди, встали судьбы, встали в памяти моей», посвященный инициативе присвоения областному центру звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщается на сайте мэрии.
Мероприятие состоялось в четверг, 27 октября, в центральной библиотеке имени Есенина. Все участники патриотического вечера вспомнили про вехи Великой Отечественной войны события, происходившие в Рязани в эти годы: про рязанцев-героев и трудовой подвиг работавших на заводах рязанских женщин и детей, про выдающуюся трактористку Дарью Гармаш и самоотверженность рязанских медиков. Отдельно вспомнили тесную связь блокадного Ленинграда с Рязанью. Именно наш город стал для многих ленинградцев вторым домом после эвакуации.
Эти выдающиеся заслуги рязанцев в годы Великой Отечественной войны и сподвигли горожан предложить присвоить городу звание «Город трудовой доблести». Его присваивают городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы.
С началом войны промышленные предприятия Рязани, которые до этого преимущественно выпускали гражданскую продукцию, целиком переключились на выполнение специальных заказов для нужд Красной Армии. Заводы «Рязсельмаш», деревообделочный, электроламповый и другие стали производить военную продукцию. Во время войны здесь производили минометы, снаряды, авиабомбы, мины, авиапланеры, части самолетов.
Также всенародный характер принял сбор средств в фонд Красной Армии, на строительство боевых машин. Рабочие и служащие «Рязсельмаша» выступили с инициативой строительства эскадрильи истребителей «Рязанский рабочий», рязанские железнодорожники построили бронепоезд «Рязанский железнодорожник».
Трудовой подвиг рязанцев может быть увековечен для будущих поколений. Для этого на