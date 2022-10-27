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Рязанцев призвали проголосовать за инициативу присвоения областному центру звания «Город трудовой доблести»
Трудовой подвиг рязанцев может быть увековечен для будущих поколений. Для этого на сайте открыто голосование. Все желающие могут отдать свой голос в поддержку инициативы присвоения Рязани высокого звания «Город трудовой доблести».

В Рязани прошел патриотический вечер «Встали люди, встали судьбы, встали в памяти моей», посвященный инициативе присвоения областному центру звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщается на сайте мэрии.

Мероприятие состоялось в четверг, 27 октября, в центральной библиотеке имени Есенина. Все участники патриотического вечера вспомнили про вехи Великой Отечественной войны события, происходившие в Рязани в эти годы: про рязанцев-героев и трудовой подвиг работавших на заводах рязанских женщин и детей, про выдающуюся трактористку Дарью Гармаш и самоотверженность рязанских медиков. Отдельно вспомнили тесную связь блокадного Ленинграда с Рязанью. Именно наш город стал для многих ленинградцев вторым домом после эвакуации.

Эти выдающиеся заслуги рязанцев в годы Великой Отечественной войны и сподвигли горожан предложить присвоить городу звание «Город трудовой доблести». Его присваивают городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы.

С началом войны промышленные предприятия Рязани, которые до этого преимущественно выпускали гражданскую продукцию, целиком переключились на выполнение специальных заказов для нужд Красной Армии. Заводы «Рязсельмаш», деревообделочный, электроламповый и другие стали производить военную продукцию. Во время войны здесь производили минометы, снаряды, авиабомбы, мины, авиапланеры, части самолетов.

Также всенародный характер принял сбор средств в фонд Красной Армии, на строительство боевых машин. Рабочие и служащие «Рязсельмаша» выступили с инициативой строительства эскадрильи истребителей «Рязанский рабочий», рязанские железнодорожники построили бронепоезд «Рязанский железнодорожник».

Трудовой подвиг рязанцев может быть увековечен для будущих поколений. Для этого на сайте открыто голосование. Все желающие могут отдать свой голос в поддержку инициативы присвоения Рязани высокого звания «Город трудовой доблести».