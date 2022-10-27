Путин заявил, что россиянам нужно бороться за повышение зарплат

Он также добавил, что правительство должно выполнить задачи, связанные с ростом зарплат.

Россиянам нужно бороться за повышение зарплат. Об этом в четверг, 27 октября, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства заявил, что надеется на правительство, которое должно выполнить задачи, связанные с ростом зарплат.

«Должен вам сказать, что это один из принципиальных вопросов, которым должно заниматься правительство. Значит, и профсоюзы это делают. Делают несмотря ни на что, несмотря ни на какие спецоперации. Идет сложный диалог в трехсторонней комиссии между представителями работодателей, профсоюзами и правительством. Этот диалог продолжается. Мы видим, что номинальные доходы граждан растут, а реальные чуть-чуть все-таки стали пониже, и имея ввиду состояние российской экономики, мы можем решать эти проблемы и должны это делать в соответствии с имеющимися планами у российского правительства», — сказал Путин.

Он также заявил, что россияне должны бороться за повышение своих зарплат.