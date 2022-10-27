Путин: Россия не считает себя врагом Запада
Об этом президент Владимир Путин сказал во время своего выступления на «Валдайском форуме» в четверг, 27 октября.
Россия не считает себя врагом Запада. Об этом президент Владимир Путин сказал во время своего выступления на «Валдайском форуме» в четверг, 27 октября.
Он подчеркнул, что американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия — это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм.
«Россияне не бросает вызов Западу, Россия просто отстаивает свое право на развитие», — сказал Путин.