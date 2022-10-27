Под Рязанью открыли мемориальную доску погибшему на Украине Егору Боровому

На здании Рыбновской школы № 4 открыли мемориальную доску погибшему в ходе спецоперации на Украине Егору Боровому,
На митинг пришли родные и друзья Борового, депутаты, представители районной администрации, общественники, военнослужащие, юнармейцы, учителя и ученики. Они возложили к мемориалу цветы и почтили память погибших в спецоперации минутой молчания.
Егор Боровой родился в Рыбном 26 августа 2000 года. После школы учился в Рязанском политехническом колледже. С 1 февраля 2022 г. заключил контракт о военной службе в морской пехоте и был назначен командиром штурмовой группы. 27 марта гвардии матрос Егор Боровой погиб при выполнении боевой задачи в районе Мариуполя. Указом Верховного Главнокомандующего Вооруженными