Песков: выступление Путина на Валдайском форуме нужно «читать и перечитывать»

Мероприятие состоится в Подмосковье. Заседание запланировано на 16 часов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление Владимира Путина на Валдайском форуме.

Мероприятие состоится в Подмосковье. Заседание запланировано на 16 часов. Известно, что глава государства выступит с обширной речью, а затем ответит на вопросы экспертов.

По словам Пескова, все, что прозвучит на Валдайском форуме предстоит «анализировать, читать и перечитывать несколько дней».