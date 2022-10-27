Офис Зеленского признал, что ситуация под Херсоном меняется в неприятную для Киева сторону

Советник офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что сейчас под Херсоном находятся более 30 батальонно-тактических групп, которые «смолоть просто так очень тяжело».

Ситуация под Херсоном меняется в неприятную для Киева сторону. Об этом в четверг, 27 октября, заявил советник офиса Зеленского Алексей Арестович.

Он заявил, что сейчас там находятся более 30 батальонно-тактических групп, которые «смолоть просто так очень тяжело».

«Теперь переносимся на Херсонское направление: там [ситуация] меняется в неприятную сторону для нас. Около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30. Это огромная военная сила, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело», — отметил он.