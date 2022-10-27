Мобилизованных рязанцев освободят от уплаты земельного налога

Об этом стало известно на заседании гордумы.

Мобилизованных рязанцев освободят от уплаты земельного налога до конца 2021 года. Об этом стало известно в четверг, 27 октября, на заседании гордумы.

Мобилизованные рязанцы освобождаются от уплаты налога на земельный участок, находящийся в собственности, в постоянном пользовании или пожизненно наследуемом владении за налоговый период 2021 года.

На заседании также пообещали, что если в дальнейшем будет принято решение включить следующий налоговый период, то депутаты сделают перерасчеты.