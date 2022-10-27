Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 27
Птн, 28
Сбт, 29
10°
ЦБ USD 61.36 -0.07 28/10
ЦБ EUR 61.57 0 28/10
Нал. USD 64.56 / 64.26 27/10 15:30
Нал. EUR 63.63 / 64.48 27/10 15:30
Новости
Мобилизация
Публикации
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
8 807
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
7 318
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
10 094
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
12 908
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Мобилизованных рязанцев освободят от уплаты земельного налога
Об этом стало известно на заседании гордумы.

Мобилизованных рязанцев освободят от уплаты земельного налога до конца 2021 года. Об этом стало известно в четверг, 27 октября, на заседании гордумы.

Мобилизованные рязанцы освобождаются от уплаты налога на земельный участок, находящийся в собственности, в постоянном пользовании или пожизненно наследуемом владении за налоговый период 2021 года.

На заседании также пообещали, что если в дальнейшем будет принято решение включить следующий налоговый период, то депутаты сделают перерасчеты.