МИД России: Украина совершает военные преступления

Киев использует мирных жителей как живые щиты, неизбирательно применяет огонь, совершает пытки в отношении военнопленных и организует покушения на гражданских сотрудников органов управления ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, считают в ведомстве.