МИД России: Украина совершает военные преступления
Киев использует мирных жителей как живые щиты, неизбирательно применяет огонь, совершает пытки в отношении военнопленных и организует покушения на гражданских сотрудников органов управления ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, считают в ведомстве.
Украина совершает военные преступления. Об этом в четверг, 27 октября,
По его словам, Киев использует мирных жителей как живые щиты, неизбирательно применяет огонь, совершает пытки в отношении военнопленных и организует покушения на гражданских сотрудников органов управления ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Все это образует состав военных преступлений.
Сыромолотов также добавил, что тактику ВСУ прозвали «террористическим методом».