Госдума приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации

Также сообщается, что статус добровольца прировняли к статусу контрактника.

Госдума приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Согласно документу, те, кто проходит при объявлении мобилизации альтернативную службу в качестве гражданского персонала, продолжат проходить такую службу.

Речь идет об организациях ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Также сообщается, что статус добровольца прировняли к статусу контрактника.