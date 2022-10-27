Госдума приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации
Также сообщается, что статус добровольца прировняли к статусу контрактника.
Госдума приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации. Об этом
Согласно документу, те, кто проходит при объявлении мобилизации альтернативную службу в качестве гражданского персонала, продолжат проходить такую службу.
Речь идет об организациях ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов.
Также сообщается, что статус добровольца прировняли к статусу контрактника.