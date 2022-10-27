Госдума одобрила мобилизацию судимых за тяжкие преступления

В новой редакции пункта 4 статьи 17 закона тяжкие преступления не упоминаются, а содержится перечень статей, с неснятой судимостью по которым призывать нельзя.

Госдума приняла во втором чтении поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которые позволяют призывать резервистов с непогашенной судимостью за совершение тяжких преступлений. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ .

По действующему законодательству, осужденные за тяжкие преступления с непогашенной судимостью освобождаются от мобилизации.

В новой редакции пункта 4 статьи 17 закона тяжкие преступления не упоминаются, а содержится перечень статей, с неснятой судимостью по которым призывать нельзя.

К такой категории отнесли судимых за совершение террористического акта, захват заложника, организацию незаконного вооруженного формирования, угон воздушного судна, незаконное обращение с ядерными материалами, государственную измену, сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством либо организацией, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, совершение акта международного терроризма.