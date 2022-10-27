«Единая Россия» направила спецсредства участникам СВО на один миллиард рублей

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», секретарь Генсовета Андрей Турчак передал десантникам под Херсоном экипировку и спецсредства: коптеры, беспилотники и средства связи.

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», секретарь Генсовета Андрей Турчак передал десантникам под Херсоном экипировку и спецсредства: коптеры, беспилотники и средства связи.

«Это уже не первая партия спецсредств, техники и экипировки, которую „Единая Россия“ передает на фронт. Наряду с гуманитарной миссией и помощи мирным жителям партия все эти месяцы поддерживала военнослужащих нашей армии, народных милиций ЛДНР, добровольческие батальоны. Только за последний месяц нам вместе удалось собрать более миллиарда рублей на помощь фронту. И эту работу мы продолжим. Продолжим до дня нашей общей Победы», — сказал Турчак.

Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин также передал 100-й бригаде коптеры и генераторы. Он поблагодарил своих коллег, а также бизнес и общественные организации за поддержку.

«Сейчас сосредоточим все наши возможности на Херсонском направлении, здесь помощь необходима больше всего. Любая — от весточки из дома до беспилотника», — резюмировал секретарь Генсовета «Единой России».

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Региональные отделения партии доставили уже более 13,5 тысяч тонн гуманитарного груза в ЛДНР, из них более 700 тонн составили медикаменты.

С начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц, которые пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости.

На Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». 15 центров открыто в ДНР, 10 — в Мариуполе. Также в ряде территорий работают партийные центры юридической и психологической помощи и детские досуговые центры.

С 26 сентября в общественных приемных «Единой России» в регионах открыты центры поддержки, куда могут обратиться семьи всех военнослужащих, мобилизованных в зону проведения СВО, в том числе тех, кто отправляется на фронт добровольцем. Отдельное внимание уделяется соблюдению установленных законом норм и социальных гарантий для таких семей. Люди могут обращаться по телефону, онлайн или очно. Общественные приемные партии отрабатывают поступающие обращения в координации с Министерством обороны, органами исполнительной власти регионов. Также обрабатываются те вопросы, которые требуют системных решений, изменений в законодательство.