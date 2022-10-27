Дума приняла в I чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в России

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.

Авторами законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды выступили около 400 депутатов Госдумы, включая спикера палаты Вячеслава Володина. Документ предполагает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ. Прописан и запрет призывов к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе. Документ также предусматривает введение механизма, ограничивающего доступ детей к прослушиванию или просмотру ЛГБТ-информации на платных сервисах.

Поправки вносят в федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О СМИ», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «О рекламе» и «О государственной поддержке кинематографии РФ».

За нарушение законопроектов о защите традиционных ценностей грозит штраф от 50 до 400 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 800 тыс. для должностных лиц, от 800 тыс. до 5 млн или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.