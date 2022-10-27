Депутат Милонов предложил запретить торговлю алкоголем в микротаре

Депутат требует полного запрета на продажу крепкого алкоголя в объеме 50—100 г.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить торговлю крепким алкоголем в микротаре, пишет RT. В распоряжении издания оказалась копия обращения на имя вице-премьера России — главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Милонов требует полного запрета на продажу крепкого алкоголя в объеме 50—100 г. Депутат предлагает ввести принцип розничной реализации любой алкогольной продукции в отдельных помещениях.

По мнению Милонова, чрезмерная доступность алкоголя препятствует оздоровлению нации и борьбе с вредными привычками.

Депутат пояснил, что маленькие бутылочки, одноразовые стаканчики, наполненные водкой, коньяком, виски и любым другим алкоголем провоцируют покупателя на необдуманную покупку и развивают толерантность к употреблению.