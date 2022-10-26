Зампред областной думы Николай Макариков поздравил коллектив Рязанского приборного завода

Заместитель председателя областной думы Николай Макариков поздравил коллектив Государственного Рязанского приборного завода с 104-й годовщиной со дня основания. Об этом пишет сайт областной Думы.

Торжественное собрание состоялось во вторник, 25 октября.

Николай Макариков отметил, что многие выпускаемые на заводе изделия не имеют аналогов в мире и подчеркнул, что предприятие по праву является гордостью Рязанской области. Депутат пожелал заводу процветания, а коллективу крепкого здоровья, благополучия, удачи и успехов во всех начинаниях.

На торжественном мероприятии лучшим сотрудникам завода вручили награды областной Думы.

Рязанский приборный завод — крупный российский производитель сложной радиоэлектроники.

Предприятие постоянно модернизируется, внедряются новые технологии и совершенствуется оборудование, что позволяет выпускать современную инновационную продукцию, которая выдерживает конкуренцию на российском и международном рынке. Изделия завода отмечены многочисленными дипломами и наградами.

Наряду с военно-промышленным производством предприятие занимается изготовлением гражданской продукции: средств связи, счетчиков электрической энергии, сварочного оборудования и медицинских приборов.