Юрист рассказал об обмане покупателей на кассах самообслуживания

Юрист Иван Соловьев рассказал Life , как покупателей могут обмануть на кассах самообслуживания.

Известны случаи, когда кассы самообслуживания используют для хищения товаров.

По словам Соловьева, недобросовестные покупатели сканируют продукты, симулируют оплату банковской картой. После этого злоумышленники просто уходят из магазина, оставляя незакрытый чек. Эксперт предупредил, что в итоге проблема может переложиться на следующего покупателя.

Специалист также призвал покупателей сохранять бдительность и внимательно проверять наличие незакрытых чеков, а после оплаты сверяться с перечнем покупок.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал россиянам об опасных переводах на карту. Эксперт напомнил, что мошенники регулярно изобретают новые способы выманивания денег с карт.