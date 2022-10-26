Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 26
Чтв, 27
Птн, 28
ЦБ USD 61.33 0.17 26/10
ЦБ EUR 60.46 0.3 26/10
Нал. USD 64.6 / 64.56 26/10 11:20
Нал. EUR 63.46 / 64.36 26/10 12:10
Новости
Мобилизация
Публикации
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
7 768
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
6 430
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
9 078
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
12 006
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Юрист рассказал об обмане покупателей на кассах самообслуживания

Юрист Иван Соловьев рассказал Life, как покупателей могут обмануть на кассах самообслуживания.

Известны случаи, когда кассы самообслуживания используют для хищения товаров.

По словам Соловьева, недобросовестные покупатели сканируют продукты, симулируют оплату банковской картой. После этого злоумышленники просто уходят из магазина, оставляя незакрытый чек. Эксперт предупредил, что в итоге проблема может переложиться на следующего покупателя.

Специалист также призвал покупателей сохранять бдительность и внимательно проверять наличие незакрытых чеков, а после оплаты сверяться с перечнем покупок.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал россиянам об опасных переводах на карту. Эксперт напомнил, что мошенники регулярно изобретают новые способы выманивания денег с карт.