Володин: Украина потеряла способность существовать как государство
По его словам, теперь Украина стала колонией США и подчиняется приказам Вашингтона.
Украина потеряла способность существовать как государство. Об этом в среду, 26 октября, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, теперь Украина стала колонией США и подчиняется приказам Вашингтона.
«О ситуации на Украине. Полная потеря самостоятельности. Украина оккупирована НАТО. Страна стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ управляются Пентагоном», — написал Володин.