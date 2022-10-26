Володин: Украина потеряла способность существовать как государство

По его словам, теперь Украина стала колонией США и подчиняется приказам Вашингтона.

Украина потеряла способность существовать как государство. Об этом в среду, 26 октября, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, теперь Украина стала колонией США и подчиняется приказам Вашингтона.

«О ситуации на Украине. Полная потеря самостоятельности. Украина оккупирована НАТО. Страна стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ управляются Пентагоном», — написал Володин.