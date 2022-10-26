В Устав Рязанской области внесут изменения

В основном нововведения касаются статуса главы региона.

Депутаты Рязанской областной думы приняли проект закона «О внесении изменений в Устав Рязанской области». Документ разработан для приведения Устава в соответствие с федеральным законодательством.

Нововведения касаются статуса главы региона. Исключается запрет замещать должность губернатора более двух сроков подряд. По новым нормам, губернатор вправе выносить предупреждение, объявлять выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за неисполнение или ненадлежащее исполнение полномочий, а также обратиться к депутатам муниципалитета с инициативой об удалении главы МО в отставку.

Кроме того, определяется порядок исполнения полномочий губернатора на период его временного отсутствия, уточняется процедура принесения присяги.

Вводится норма об одновременном замещении государственной должности Российской Федерации и государственной должности Рязанской области.

Согласно изменениям, правительство Рязанской обретает право законодательной инициативы.

Комитет по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике примет поправки к законопроекту до 3 ноября 2022 года.