В Скопинском районе произошло массовое ДТП

Пострадал пенсионер.

В Скопинском районе произошло массовое ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась во вторник, 25 октября, примерно в 13:20 на 287 километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе. Там 68-летний мужчина на Hyundai Creta врезался в автомобиль Daf, которым управлял 42-летний житель Нижегородской области и в автомобиль «КамАЗ» под управлением 31-летнего жителя Рязанской области.

Водителя «Хендай» госпитализировали в медицинское учреждение. Проводится проверка.