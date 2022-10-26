В Рязанской области за организацию незаконной миграции задержали петербургского депутата. Об этом
Чиновник муниципального совета создал преступное сообщество по изготовлению подложных документов о постановке на миграционный учет иностранцев. Всего злоумышленники оформили фиктивные документы не менее 100 тысячам иностранным гражданам.
Сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали трех мужчин и трех женщин. Организатор ОПГ пытался скрыться от следствия, его задержали в Рязанской области.
Оперативники провели около 30 обысков дома и на работе подозреваемых. У них изъяли травматическое оружие, компьютерную технику, печати организаций и документы.
Уголовные дела возбудили по пункту, а части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции») и по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).