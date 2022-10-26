В Рязанской области ожидается до +6 градусов

В четверг, 27 октября, на территории региона ожидается облачная погода.

В Рязанской области ожидается до +6 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В четверг, 27 октября, на территории региона ожидается облачная погода. Ночью ожидаются осадки, днем местами небольшой и умеренный дождь.

Ветер восточного и юго-восточного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится от +4 до -1 градуса, днем ожидается от +1 до +6 градусов.