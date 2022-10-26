В Рязани во время мобилизации наградили организации за лучшую работу с военкоматами

Об этом сообщила глава Рязани Татьяна Панфилова.

В Рязани во время мобилизации наградили организации за лучшую работу с военкоматами. Об этом в среду, 26 октября, сообщила глава Рязани Татьяна Панфилова на своей странице во «Вконтакте».

Она заявила, что в областном центре проходил смотр-конкурс на лучшую организацию осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе. Согласно оценочным показателям организаций всех районов города первое место на конкурсе заняло рязанское подразделение «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Московской железной дороге, набравшее наибольшее количество баллов.

Панфилова поблагодарила руководство и сотрудников организаций за большой вклад в осуществление военно-учетной работы.