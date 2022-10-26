В Рязани повысили зарплату муниципальным служащим

Дополнительные расходы в 2022 году могут составить 6,6 млн рублей.

С 1 октября 2022 года рязанским муниципальным служащим на 4% проиндексировали должностные оклады. Об этом стало известно во вторник, 25 октября, на комитете по бюджету и налоговой политике гордумы.

Предполагается, что дополнительные расходы в 2022 году могут составить 6,6 млн рублей.

Отмечается, что расходы предусмотрят при очередном уточнении бюджета Рязани на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Ранее министр экономического развития Андрей Ворфоломеев сказал, что к 2025 году среднемесячная зарплата в Рязанской области увеличится до 57 тысяч рублей.