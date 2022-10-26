В Рязани полицейские задержали иностранца, который украл у пенсионерки сто тысяч

В Рязани полицейские задержали иностранца, который украл у пенсионерки сто тысяч. Об этом пишет сайт УМВД по Рязанской области.

Оперативники получили информацию, что мошенники пытаются обмануть пенсионерку — жительницу Рыбновского района. Ей с неизвестного номера позвонила женщина, представилась ее дочерью и сбивчиво сообщила, что попала в серьезное ДТП.

Разговор продолжил мужской голос, который представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина пытался надавить на пожилую женщину, чтобы та передала деньги якобы для пострадавших в ДТП пассажиров и водителя, обещая освободить пешехода от уголовной ответственности.

Пенсионерка согласилась. Через час на пороге ее квартиры появился незнакомец, представившийся другом водителя, который пострадал в ДТП по вине ее дочери. Хозяйка квартиры передала мужчине все имеющиеся у нее сбережения — 100 000 рублей. Сразу же после передачи суммы курьера задержали полицейские.

По предварительной информации, проживающий в Москве 20-летний уроженец одной из стран средней Азии по заданию куратора приехал в Рязанскую область. Перед ним стояла задача — проехать по названным адресам и забрать деньги.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание сроком до 5 лет.