В Рязани полицейские остановили пьяного водителя на «Митсубиши»

Алкотестер показал 0,941 миллиграмм на один литр выдыхаемого воздуха.

В Рязани полицейские остановили пьяного водителя. Подробности задержания опубликовала пресс-служба регионального управления МВД.

Нарушителя задержали в ночь на среду, 26 октября, на стационарном посту ДПС «Солотчинский». Полицейские решили остановить проезжающий автомобиль Mitsubishi для проверки документов. При общении с 40-летним водителем выяснилось, что он нетрезв.

Позже алкотестер показал 0,941 миллиграмм на один литр выдыхаемого воздуха.

В отношении мужчины составили административный протокол. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на два года.