В Ростовской области неизвестный убил 12-летнюю девочку с аутизмом

Девочка ушла в магазин и не вернулась. Позже ее тело обнаружили в тот же день с колото-резаными ранами и черепно-мозговой травмой.

В Ростовской области неизвестный убил 12-летнюю девочку с аутизмом. Об этом в среду, 26 октября, сообщил представитель регионального следкома.

Ребенок пропал накануне во вторник, 25 октября, в хуторе Тереховский. Девочка ушла в магазин и не вернулась. Позже ее тело обнаружили в тот же день с колото-резаными ранами и черепно-мозговой травмой.

Известно, что мать девочки была судима за угрозу убийством, неисполнение родительских обязанностей.

Следователи завели уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы. Дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.