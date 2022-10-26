Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 27
Птн, 28
Сбт, 29
10°
ЦБ USD 61.43 0.1 27/10
ЦБ EUR 61.57 1.11 27/10
Нал. USD 64.61 / 66.99 26/10 14:10
Нал. EUR 64.61 / 66.99 26/10 14:10
Новости
Мобилизация
Публикации
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
20 октября 14:21
8 159
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
6 750
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
9 469
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
12 340
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Ростовской области неизвестный убил 12-летнюю девочку с аутизмом
Девочка ушла в магазин и не вернулась. Позже ее тело обнаружили в тот же день с колото-резаными ранами и черепно-мозговой травмой.

В Ростовской области неизвестный убил 12-летнюю девочку с аутизмом. Об этом в среду, 26 октября, сообщил представитель регионального следкома.

Ребенок пропал накануне во вторник, 25 октября, в хуторе Тереховский. Девочка ушла в магазин и не вернулась. Позже ее тело обнаружили в тот же день с колото-резаными ранами и черепно-мозговой травмой.

Известно, что мать девочки была судима за угрозу убийством, неисполнение родительских обязанностей.

Следователи завели уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы. Дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.