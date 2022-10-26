В России впервые завели уголовное дело за самовольное оставление части мобилизованным
Мужчина сбежал из военной части в Бурятии через дыру в заборе.
В России впервые завели уголовное дело за самовольное оставление части мобилизованным. Об этом в среду, 26 октября,
Жителя Якутии призвали в рамках частичной мобилизации. Его доставили в военную часть в Бурятии, откуда он пытался сбежать. После этого в отношении мужчины завели уголовное дело.
Обвиняемый заявил командиру, что он не отправится на СВО и сбежал из части. В отношении мужчины завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.