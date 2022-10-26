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В России предложили освободить от оплаты ЖКУ одиноко проживавших мобилизованных граждан
По мнению Турчака, из-за долгого отсутствия у них может накопиться большая сумма задолженности за коммунальные услуги. Поэтому в отношении этой категории граждан стоит рассмотреть такую меру поддержки, как перерасчет платы.

В России хотят освободить от оплаты ЖКУ одиноких граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом в среду, 26 октября, сообщила газета «Ведомости».

Предложение поступило от секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Он обратился с министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением пересчитать плату за ЖКУ мобилизованным, которые до призыва проживали одни.

По мнению Турчака, из-за долгого отсутствия у них может накопиться большая сумма задолженности за коммунальные услуги. Поэтому в отношении этой категории граждан стоит рассмотреть такую меру поддержки, как перерасчет платы. Сенатор предложил подавать заявление о перерасчете лишь раз, а далее автоматически продлевать его до окончания военной службы.

«Перерасчет оплаты при этом производится за весь период нахождения на службе по мобилизации без ограничения сроков и необходимости повторной подачи заявления… Для мобилизованных граждан также невозможно указать дни окончания срока отсутствия — для них это требование предлагается исключить. Перерасчет размера платы осуществляется на весь период мобилизации», — говорится в письме.