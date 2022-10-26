В России отцов детей-инвалидов освободили от частичной мобилизации

Также от частичной мобилизации освободили россиян, у который есть двое детей, а супруга беременна третьим ребенком.

В России отцов детей-инвалидов освободили от частичной мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нину Останину.

При этом, общее количество детей в семье, где есть-ребенок-инвалид, неважно.

Также от частичной мобилизации освободили россиян, у который есть двое детей, а супруга беременна третьим ребенком. Уточняется, что срок беременности должен быть более 22 недель.

Ранее сообщалось, что россиян, не служивших в армии, предложили освободить от частичной мобилизации.